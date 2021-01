"Aiutiamo il piccolo Paolo", a 15 mesi affetto da Sma. L'appello sui social: "Non c'è tempo da perdere"

"Aiutiamo il piccolo Paolo". L'appello corre veloce sui social, insieme alla condivisione della pagina Fb nata per raccontare la sua storia, e sostenere una raccolta fondi avviata dalla famiglia. Paolo ha 15 mesi, ed è affetto da Sma di tipo 1, la forma più grave di atrofia muscolare spinale, diagnosticata quando aveva un mese di vita.

I suoi genitori hanno deciso di chiedere aiuto per cercare di raccogliere i fondi necessari ad assicurare a Paolo un farmaco molto costoso: "Per poter sperare di vivere ho bisogno dello Zolgesma - si legge nella lettera che accompagna la raccolta lanciata sulla piattaforma gofundme - un farmaco che la sanità italiana passa gratuitamente fino al sesto mese di età; ma purtroppo quando sono nato io ancora non era stato approvato, oggi invece ho già 15 mesi e non posso avere gratuitamente il farmaco in quanto in Italia non è ancora stato approvato fino ai 21 kg come invece accade in altri paesi europei e all’estero". "Lo Zolgensma costa 2.100.000 dollari: il tuo aiuto, anche piccolo, è la mia unica speranza. Non c’è tempo da perdere, perchè il farmaco non può essere assunto dopo il secondo anno di età, ed è più efficace se iniettato subito", è detto ancora nell'appello.

L'appello per Paolo è stato rilanciato sui social anche dal sindaco della sua cittadina, Valenzano: "A 15 mesi dovremmo solo giocare, dormire e protestare per una pappa che non ci piace. Non certo combattere per la vita. Per il nostro piccolo concittadino Paolo, affetto da SMA di tipo 1, purtroppo non è così - scrive il primo cittadino Giampaolo Romanazzi - La sua famiglia sta raccogliendo i fondi necessari per acquistare il farmaco, costosissimo, necessario per affrontare la forma più aggressiva e spietata di questa terribile malattia. Valenzano si sta mobilitando e io sono certo che sapremo essere vicini e solidali. Perciò doniamo e facciamo girare questo appello a più persone possibili. Ognuno di noi può raggiungere qualcuno, conoscenti, amici, parenti. Tieni duro Paolo, siamo pronti a correre per te. Tutti insieme".