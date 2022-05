Parcheggi 'selvaggi' a Madonnella per le Frecce Tricolori, Leonetti: "Spero che la multa faccia riflettere"

"Non è possibile trasformare piazza Carabellese in un parcheggio. In queste ultime ore tutti postano foto delle Frecce Tricolori, orgoglio italiano di tecnologia e passione aereonavale ma, purtroppo, c’è pure questo volto della nostra società che non cambierà mai, quella fatta di incivili che riescono a rovinare sempre tutto": è il commento del presidente del Municipio I di Bari, Lorenzo Leonetti, che ha postato su Facebook la foto di alcuni parcheggi decisamente irregolari da parte di alcuni automobilisti nel quartiere Madonnella, in occasione dello spettacolo delle Frecce Tricolori.



"Spero che la multa ricevuta vi faccia riflettere - attacca Leonetti -. Sarò sempre al fianco delle forze dell’ordine nella lotta all’inciviltà. Ora non mi raccontate che non ci sono parcheggi, sul lungomare eravamo in migliaia ma" i "sanzionati erano solo sei".