Parcheggiatore abusivo beccato dalla polizia al Libertà: denunciato 41enne

L'uomo, un 41enne con precedenti, è stato sottoposto a controllo dagli agenti delle Volanti e denunciato per inottemperanza all'ordine di allontanamento dai luoghi in cui solitamente svolgeva la sua 'attività'

Già gravato da Daspo urbano (Dacur, divieto di accesso in aree urbane) per la sua attività di parcheggiatore abusivo, è stato nuovamente sorpreso dagli agenti delle Volanti. E' successo al quartiere Libertà: l'uomo, un 41enne con precedenti', è stato fermato e sottoposto a controllo, ed è risultato già destinatario del provvedimento. Per lui è quindi scattata la denuncia per inottemperanza all’ordine di allontanamento dai luoghi urbani dove generalmente svolge l’attività illecita.

(foto di repertorio)