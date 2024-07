Minaccia automobilista in corso Cavour: bloccato parcheggiatore abusivo nel centro di Bari

Avrebbe minacciato un automobilista affinché non lasciasse la propria auto poichè il posto era già 'prenotato' da un suo 'cliente': la Polizia Locale di Bari ha bloccato, nel centro cittadino, un parcheggiatore abusivo.

L'episodio si è verificato nelle vicinanze del teatro Petruzzelli. La vittima delle minacce aveva allertato la Polizia Locale che è intervenuta in pochi minuti. Il parcheggiatore è stato fermato e accompagnato negli uffici del Comando, dove nel frattempo anche il conducente si era recato per sporgere denuncia.

La Locale ha rilevato che l'abusivo era stato già identificato e colpito da decreto di espulsione. Per lui, oltre a un nuovo provvedimento simile, anche denunce per minacce e violenza privata verso il cittadino, nonché per minacce e resistenza contro i pubblici ufficiali, con intimazione ad abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni.