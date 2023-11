Chiede soldi per il posto auto e minaccia donna incinta: parcheggiatore abusivo arrestato a Bari

Prima la pretesa di denaro, poi le minacce. Si sarebbe avvicinato a una donna in stato di gravidanza che, insieme ad alcuni parenti, aveva parcheggiato l'auto sul molo San Nicola, pretendendo una somma di denaro e minacciando di danneggiare l'auto. Al rifiuto della donna, avrebbe prelevato un coccio di bottiglia dai cassonetti dei rifiuti continuando a inveire contro la vittima, e tentando poi di aggredire anche i carabinieri intervenuti sul posto, sputando addosso ai militari e cercando di divincolarsi.

Per l'episodio, avvenuto nei giorni scorsi in cnetro a Bari, il parcheggiatore abusivo, un uomo nigeriano di 25 anni, è stato arrestato in flagranza per i reati di tentata estorsione e resistenza a un Pubblico Ufficiale.

L’arrestato è stato condotto in carcere a Trani, in attesa di udienza di convalida. La signora ed il nascituro, così come i carabinieri prontamente intervenuti, non hanno subito alcuna conseguenza fisica. Il quadro indiziario raccolto dai carabinieri a carico dell’indagato è stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Bari che ha avanzato richiesta di emissione di misura cautelare.