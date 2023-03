Parcheggiatore abusivo spinge agenti della Polizia Locale dopo controllo al molo San Nicola: scatta la denuncia

Un parcheggiatore abusivo è stato individuato e denunciato dalla Polizia Locale dopo alcuni controlli avvenuti nel molo San Nicola, sul lungomare cittadino. Secondo una ricostruzione degli agenti, un giovane, sorpreso nel corso delle verifiche, si sarebbe rifiutato di declinare le proprie generalità e di mostrare documenti necessari per l'identificazione.

Successivamente avrebbe minacciato di aggredire gli agenti se non si fossero allontanati, per poi spingerli. Il giovane, dopo l'intervento di un'altra pattuglia della Locale, è stato condotto nel Comando di via Aquilino: già denunciato a febbraio scorso, è stato nuovamente deferito all'Autorità giudiziaria, questa volta per resistenza a pubblico ufficiale e reiterazione dell'attività abusiva.

Nei primi due mesi dell’anno, la Polizia Locale di Bari ha provveduto a deferire all’Autorità giudiziaria tre persone per reati legati all’attività di parcheggiatore abusivo, uno dei quali per violazione del Daspo urbano. Diciannove sono state le sanzioni amministrative elevate, dieci gli ordini di allontanamento contestati a soggetti che esercitavano l’attività di parcheggiatore nelle vicinanze della stazione o di fermate dei mezzi di trasporto pubblici.