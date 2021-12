Bloccato parcheggiatore abusivo in piazza Moro: era già stato colpito dal Daspo urbano

Un parcheggiatore abusivo è stato bloccato in piazza Moro, a pochi passi dalla stazione centrale di Bari. Gli agenti delle Volanti hanno fermato un 26enne di origini somale: a seguito di controlli è emerso che l'uomo, già noto alle Forze dell'Ordine, era destinatario di divieto di soggiorno nel comune di Bari e di Daspo urbano per la zona di piazza Moro. Per tutte le violazioni l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.