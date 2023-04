Pretende soldi per il posteggio e minaccia automobilista: bloccato parcheggiatore abusivo in piazza Moro a Bari

Un parcheggiatore abusivo è stato denunciato bloccato e denunciato a piede libero dalla Polizia Locale in piazza Moro a Bari. L'uomo, che dovrà rispondere di tentata estorsione, avrebbe preteso soldi con un atteggiamento minaccioso e aggressivo da un ragazzo che aveva parcheggiato in mattinata la sua auto.

La vettura era stata lasciata nella zona delle strisce blu a pagamento. Il ragazzo, spaventato dall'aggressione, avrebbe contattato un parente per poi attirare l'attenzione di due pattuglie della Polizia Locale. Il parcheggiatore è stato quindi bloccato e condotto nel Comando di via Aquilino. A suo carico vi erano già varie denunce per resistenza a pubblico ufficiale, estorsione e rissa aggravata. Oltre al deferimento, per il parcheggiatore è scattato anche l'ordine di allontamento per 48 ore da piazza Moro.