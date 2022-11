Sedie e cassonetti per 'occupare' il posto auto per i clienti, parcheggiatore abusivo in azione a Picone: "Qui comando io, non i vigili urbani"

Sedie e cassonetti mobili per occupare il posto auto per il prossimo 'cliente'. Siamo nel quartiere Picone, a ridosso della clinica Santa Maria, ed è un lettore di BariToday e residente della zona a testimoniare il modus operandi quotidiano di un parcheggiatore abusivo attivo in zona, pronto a utilizzare - a dispetto di quanto riportato nel Codice della strada - gli arredi una volta che l'automobilista che ha lasciato l'obolo è andato via. Una situazione che prosegue anche quando si fa buio, come testimoniano le foto inviate alla redazione.

"Di recente è capitato di sentirlo litigare con un automobilista che legittimamente chiedeva di poter usufruire di un posto bloccato - racconta il lettore - e che in risposta alla manifestata intenzione di chiamare la Polizia locale si è sentito rispondere 'Qui comando io, non i vigili urbani'". "C'è da dire inoltre che in zona vi sono molti parcheggi a pagamento - prosegue - e non mancano i controlli della Polizia locale e degli ausiliari del traffico, quindi non si comprende come tale individuo continui indisturbato ad operare in zona da così tanto tempo". Un'ingiustizia anche per gli altri residenti dell'area, spesso costretti a perdere tempo per cercare un parcheggio libero in zona.