Parcheggiatore abusivo beccato in piazza Moro, tenta la fuga spintonando un carabiniere: bloccato

Fermato dai carabinieri in piazza Moro, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, cerca di fuggire spintonando un militare. E' accaduto l'altra sera nei pressi del bar 'Peroni' della stazione, quando i carabinieri hanno bloccato un parcheggiatore abusivo, un 44enne cittadino marocchino, censurato ed irregolare sul territorio nazionale.

La pattuglia è intervenuta dopo la richiesta di alcuni cittadini, importunati dall'uomo che stava svolgendo l'attività illecita. Sottoposto a controllo, il 44enne ha dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità per poi tentare di sottrarsi alle verifiche dei militari, spintonando il capo-pattuglia e cercando di darsi alla fuga, senza successo. Accompagnato in caserma, oltre al deferimento in stato di libertà per le violazioni commesse, è stato anche denunciato per non aver ottemperato all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e gli è stato confiscato il frutto dell’attività di parcheggiatore abusivo: due euro circa, segno che aveva appena iniziato ad operare quando i militari sono intervenuti.