Pretende soldi per il posteggio e sferra calci contro la Polizia Locale: arrestato 33enne sul molo San Nicola a Bari

La Polizia Locale di Bari ha arrestato, nella serata di sabato, un parcheggiatore abusivo 33enne di origini marocchine. L'uomo è stato individuato nel corso di controlli sul molo San Nicola: secondo una prima ricostruzione, attorno alle 21.40 si sarebbe avvicinato con il pugno chiuso a una donna che aveva appena parcheggiato la sua auto, pretendendo soldi per il posteggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immediatamente bloccate, avrebbe sferrato pugni e calci verso due agenti che sono riusciti ad immobilizzarlo e accompagnarlo al Comando. I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire che l'uomo agiva con numerosi 'alias' e aveva una condanna di 7 mesi e 27 giorni da eseguire. Con sè aveva anche un taglierino con lama attiva e un coltello multiuso, entrambi occultati in tasca. Il 33enne è stato quindi condotto in carcere a Bari: dovrà rispondere di violenza, minaccia e resistenza a pubblici Ufficiali oltre che porto abusivo di armi improprie senza giustificato motivo. È stato anche verbalizzato per l'attività di parcheggiatore abusivo e notificato Ordine di Allontanamento dal Molo: "Unica nota stonata - si rammarica la Polizia Locale, nessuno dei cittadini taglieggiati per il parcheggio del veicolo in zona ha sporto denuncia".