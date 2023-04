Due parcheggiatori abusivi arrestati nel centro di Bari: bloccati al molo San Nicola e in piazza Libertà

Due parcheggiatori abusivi sono stati arrestati nel corso di altrettanti servizi di controllo della Polizia Locale, avvenuti negli ultimi tre giorni, in varie zone del centro di Bari. in particolare sul molo San Nicola e in piazza Libertà.

Nel caso del lungomare, ieri sera, una giovane donna sarebbe stata avvicinata da un quarantenne che avrebbe preteso dalla donna 5 euro per cederle il posto libero presidiato abusivamente. Dopo il netto rifiuto della giovane, il parcheggiatore si sarebbe avvicinato con toni minacciosi alla donna. La Polizia Locale ha notato la scena. Alla richiesta degli agenti di fornire i documenti, il 40enne, avrebbe dapprima dato uno spintone a uno dei vigili, quindi avrebbe tentato una fuga, terminata lì vicino, con tanto di colluttazione finale e arresto dell'uomo per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Giovedì scorso, invece, in piazza Libertà, un altro parcheggiatore avrebbe inveito contro una pattuglia della Locale, gridando agli afenti di allontanarsi. Successivamente, l'uomo si sarebbe diretto al centro della carreggiata di corso Vittorio Emanuele creando intralcio alla circolazione veicolare. A quel punto, un ufficiale della Polizia Locale giunto in precedenza sul posto, unitamente ad un altro collega, avrebbe cercato di allontanarlo ma l'uomo l'avrebbe colpito con pugni e calci. Il parcheggiatore è stato quindi arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. In merito alla vicenda, si è già celebrato il processo per direttissima: all'uomo è stata inferta dal Giudice la pena a sei mesi di reclusione. Tutte le somme oggetto delle attività abusive sono state sequestrate (circa 50 euro complessivamente) per la successiva confisca. Per i parcheggiatori sono scattate anche multe salate.