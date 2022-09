Due parcheggiatori abusivi scoperti sull'estramurale Capruzzi a Bari: scattano le sanzioni

Due parcheggiatori abusivi sono stati individuati e sanzionati a Bari mentre effettuavano in modo non regolare l’attività di guardia macchine, pur non essendo titolari della prescritta autorizzazione. Si tratta di un 43enne e di un 50enne con precedenti di polizia: i due sono stati sorpresi dalla Polizia Locale e puniti con il Dacur, ovvero il divieto di accesso a determinate aree urbane.

Per un periodo di due anni, infatti, non potranno accedere in via Capruzzi, fronte Stazione Ferroviaria altezza capolinea Amtab nella sua estensione territoriale, ed in Corso Cavour altezza civico 32 e nelle aree pertinenziali.