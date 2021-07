Un parcheggio per 'liberare' via Capruzzi dagli autobus, a breve il cantiere: "Sorgerà negli spazi dell'ex Officine Rialzo"

L'ex Officine Rialzo su via Capruzzi si trasformeranno in un parcheggio per gli autobus extraurbani. A confermare l'avvio dei lavori nel breve termine nell'area di proprietà di Rfi è il sindaco di Bari, Antonio Decaro. "Un progetto che la città attende da troppi anni - scrive - e che finalmente libererà via Capruzzi dall'annoso problema della sosta dei bus che oggi si fermano nei pressi dei portici creando disagi alla circolazione delle auto e alla sicurezza dei passeggeri del servizio di trasporto".



Il nuovo terminal sarà collegato con la stazione centrale e sarà dotato di tutti i servizi utili ai viaggiatori: pensiline moderne, biglietteria, viabilita sicura per l'ingresso e l'uscita degli autobus. L'area interessata dai lavori è di circa 7.500 metri quadrati e sarà organizzata per contenere 18 stalli per la sosta dei pullman extraurbani. "In questi anni con RFI abbiamo lavorato per arrivare a questo obiettivo fondamentale per la nostra città. E ora ci siamo. Finalmente" conclude il primo cittadino.