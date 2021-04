Parchi e giardini chiusi alle 18 in settimana e tutto il giorno nei weekend: a Bari confermate le restrizioni

A Bari "resta confermata la scelta di chiudere i parchi e i giardini recintati alle ore 18 nei giorni feriali e per l'intera giornata il sabato e la domenica". A renderlo noto è il Comune, che ricorda come le restrizioni siano state adottate "al fine di limitare il rischio di assembramenti, come stabilito dal Comitato Operativo Comunale - COC".