Quattordicenne aggredito in pieno giorno a parco Due Giugno, l'appello a Decaro: "Intensificate i controlli"

Aggredito e picchiato "in pieno giorno", "all'uscita di parco 2 Giugno" "da due deliquenti poco più grandi di lui": vittima dell'aggressione un ragazzo di 14 anni. La denuncia dell'accaduto è affidata a un messaggio postato sulla pagina Fb del sindaco, Antonio Decaro. "Ho deciso di scrivere su questa pagina perché mi sembra il modo più immediato di denunciare e segnalare un episodio increscioso e che deve far riflettere tutti", scrive la mamma della vittima. I due, con ogni probabilità decisi a derubare il ragazzo, lo hanno avvicinato e aggredito all'uscita dal parco. Un episodio, a quanto pare, non isolato. Tra i commenti al post, infatti, compare quello di un'altra cittadina, che riferisce di un altro ragazzino aggredito alcuni giorni fa, nella stessa zona, "con rottura del setto nasale".

Il messaggio della mamma del ragazzino aggredito prosegue con la richiesta al sindaco "di intensificare i controlli in zona per evitare di spegnere la voglia di giocare e vivere la nostra città a tutti quei bravi ragazzi che vivono nel rispetto degli altri e di Bari... E per fortuna sono tanti! Episodi del genere - scrive non dovrebbero mai più verificarsi".