Nel parco dell'Alta Murgia incendi boschivi dimezzati rispetto al 2021, ma aumentano i pascoli danneggiati dalle fiamme

Incendi boschivi ridotti del 50% rispetto al 2021 nel parco dell'Alta Murgia: è quanto emerge da un primo bilancio tracciato dai carabinieri forestali, impegnati nella campagna di prevenzione e repressione dei roghi nell'area protetta, attivata come ogni anno a partire dall’inizio di giugno.

Considerando i dati della stagione estiva in corso e quella del 2021 - viene evidenziato in una nota - emerge che il fenomeno degli incendi boschivi, "pur in una stagione estiva particolarmente torrida, è stato contenuto". Comparando infatti le due campagne antincendio, alla data odierna, "c’è stata una forte diminuzione di circa il 50% degli incendi boschivi con una riduzione di superficie boscata percorsa dal fuoco pari al 40%".

Tuttavia, come emerge dalla stessa analisi, si è riscontrato un aumento del 40% delle superfici pascolive percorse dal fuoco. Su tali aree percorse dal fuoco - ricordano i carabinieri forestali - come previsto dalla legge "sarà vietato il pascolo per tre anni e la raccolta dei frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache per cinque anni".