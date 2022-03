Domenica la festa per restituire la Rossani ai baresi, Decaro: "Luogo chiuso da 30 anni e sconosciuto a tanti"

Mancano pochi giorni all'attesa apertura del nuovo parco nell'ex caserma Rossani a Bari. Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha effettuato una visita nell'area dove si sta ultimando anche la Biblioteca - Mediateca Regionale in due palazzine che un tempo ospitavano l'installazione militare.

Se il cantiere della Biblioteca è ormai a buon punto, il parco è quasi una realtà:" Un luogo rimasto chiuso per più di trent'anni - dice Decaro - che in tantissimi non hanno mai visitato né conosciuto. Lo facciamo inaugurando il nuovo parco. Uno spazio verde aperto a tutti, famiglie, adulti, bambini, sportivi, studenti".

Domenica, dice Decaro, "saremo qui, dalle 10 del mattino. Con tante attività e tanta voglia di far vivere questo luogo che la città aspetta e si merita da tanto tempo".