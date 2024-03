Parco della Giustizia a Bari: giù i fabbricati delle ex caserme Milano e Capozzi, concluse le demolizioni

Si sono conclusi gli interventi di demolizione nell'area delle ex casermette che ospiterà il futuro Parco della Giustizia di Bari. A dare notizia della conclusione del cantiere, che ha riguardato l'abbattimento dei fabbricati delle ex Caserme Milano e Capozzi, è l'Agenzia del Demanio. Prima dell'estate sarà bandito l'appalto integrato per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’avvio dei lavori.

Gli interventi di demolizione e di bonifica dell’area, "svolti nel rispetto dei tempi prestabiliti dal cronoprogramma attraverso un insieme di misure e azioni in chiave sostenibile, ha permesso il recupero e il riciclo del 98,3% del materiale demolito, pari a 137.818 mc".

Con l’obiettivo "di mantenere i più alti standard di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, sono state adottate misure per annullare la dispersione di polveri nell’ambiente fuori dall’area di lavorazione. Un sistema di rilevazione innovativo, integrato anche con postazioni fonometriche per la registrazione dei rumori, ha permesso di effettuare un costante monitoraggio dell’area per tutta la durata del cantiere, con l’obiettivo prioritario di rispettare il benessere dei cittadini, dell’ambiente e delle specie animali e vegetali".

Il cantiere si è distinto anche per il contenimento dei consumi energetici, delle emissioni di gas climalteranti e per il riutilizzo delle acque di origine meteorica e di quelle impiegate nelle operazioni di cantiere, che hanno consentito di evitare sprechi.

Inoltre, l'Agenzia del Demanio rende noto di aver attuato, con il supporto di agronomi e specialisti, uno specifico piano di salvaguardia della fauna e della flora che ha preservato 237 specie arboree, a cui si aggiungeranno le nuove piantumazioni previste dal progetto, e di intervenire sugli alberi malati e infestanti per proteggere la vegetazione dell’intera area.