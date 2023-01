Aggrediti dal branco nel parco Rossani, due 17enni colpiti con schiaffi e calci

Avvicinati dal branco mentre erano seduti a chiacchierare su una panchina nel parco Rossani: minacciati, malmenati, colpiti con schiaffi e calci. Vittime dell'aggressione, avvenuta nel pomeriggiO di domenica, due 17enni. A raccogliere la loro testimonianza, raccontando l'accaduto, è oggi il quotidiano L'Edicola del Sud.

"Erano tanti, ne ho contati 10 tra maschi e femmine - riferiscono - erano più piccoli di noi. Ha cominciato una ragazza, la fidanzata del 'capo', ci ha preso dalla panchina le nostre cose. Ha chiesto una sigaretta e poi ha preso pacchetto e accendino. Abbiamo solo detto di ridarceli e il suo fidanzato ha risposto in dialetto 'se li rivuoi te la devi vedere con me'". Poi uno dei due "ha buttato una carta dietro la panchina, proprio mentre arrivava un altro del gruppo, e l'hanno preso come un affronto prendendolo a schiaffi e calci". Il racconto prosegue: ad uno dei due ragazzi sarebbe stata strappata la collanina che aveva al collo, mentre "una ragazza ci sputava addosso".

Un'aggressione che si sarebbe consumata mentre nel parco erano presenti anche altre persone, che però non avrebbero fatto nulla per aiutare le due vittime: "C’era un uomo al telefono poco lontano, i genitori vicino alle giostre - raccontano i due ragazzi a L'Edicola del Sud - c’era gente e nessuno ha mosso un dito per difenderci. Forze dell’ordine? No, non è passato nessuno, nessuno ci ha aiutato".