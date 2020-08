Vandali distruggono giostrina del parco Suglia, i residenti: "Esasperati, urla e schiamazzi anche di notte"

Vandali in azione nel parco di via Suglia, nel quartiere Japigia di Bari. Qualcuno ha distrutto una delle giostrine installate nell'area bimbi, smontando un grosso pezzo per poi lasciarlo su una panchina. La segnalazione è dei residenti della zona, i quali hanno notato un oggetto metallico su una delle sedute dell'area verde.

I cittadini sono inoltre esasperati dai continui episodi molesti che si verificano nel giardino, anche durante le ore notturne, tra ragazzini che prendono d'assalto le altalene, schiamazzi e urla. Da qui la richiesta al Comune di provvedimenti per migliorare il decoro e la vivibilità, specie di notte, della zona.