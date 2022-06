Motorini a tutta velocità nel parco Suglia di Japigia, i residenti: "Situazione inaccettabile e pericolosa"

Residenti esasperati, nel quartiere Japigia di Bari, per l'ennesimo episodio di inciviltà all'interno del parco di via Suglia: qualcuno, infatti, ha pensato di percorrere la passeggiata del giardino scorrazzando con un motorino in un'area interdetta alla circolazione e a pochi passi da bambini e passanti.

Il momento è stato immortalato da alcuni cittadini che segnalano come non sia la prima volta, denunciando anche schiamazzi e altri atti di degrado nel giardino di Japigia. Pochi giorni fa un altro scooter, invece, aveva fatto 'irruzione' nel sottopasso di Torre Quetta, ripreso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del tunnel.