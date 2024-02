A Japigia partono i lavori di riqualificazione nel parco di via Suglia: "Qui il primo campo da padel comunale"

Lavori di riqualificazione al via nel parco Annoscia di via Suglia, al quartiere Japigia. Gli interventi, come spiega sui social il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, riguarderanno la realizzazione di un nuovo spazio per le attività sportive, "una piccola palestra a cielo aperto" e di un campo da padel, "il primo comunale". Prevista anche la creazione di un camminamento circolare che potrà essere utilizzato come "pista di atletica".

Gli interventi, inoltre, mirano a risolvere due problemi dell'area verde da tempo segnalati dai cittadini, con il potenziamento del sistema di illuminazione pubblica e il miglioramento dell'impianto idrico. "Questo polmone verde presto diventerà un luogo versatile e aggregativo per tutta la città di Bari", conclude Leonetti.