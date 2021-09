Monopattini buttati a terra sul marciapiede davanti al Park&Ride: la segnalazione dal lungomare

La denuncia di un cittadino sulla pagina Fb del sindaco: "Li ho rialzati per non far vedere ai turisti quanta stupidaggine c'è in giro"

Tutti in fila, ma buttati per terra sul marciapiede, davanti all'ingresso del Park&ride: 'vittime' di quello che ha tutta l'aria di essere l'ennesimo gesto vandalico, venti monopattini elettrici.

A segnalare l'episodio, sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro è un cittadino: le foto si riferiscono al parcheggio di scambio del lungomare Vittorio Veneto.

"Se scopriste che vostro figlio o figlia la sera andasse in giro a buttare i monopattini elettrici per terra, voi la mattina gli prepareste la colazione con tanto amore o uno scappellotto glielo dareste?", chiede con amara ironia il cittadino. "Li ho rialzati - racconta poi l'uomo - per non far vedere ai turisti di quanta stupidaggine sta in giro".