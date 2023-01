Nuovo park & ride e area per il mercato del lunedì in via Scopelliti: "Entro il 2023 la gara per i lavori" al Libertà

"Entro il 2023 partirà la gara per i lavori del nuovo park&ride Adriatico e del nuovo mercato del lunedì". Ad annunciarlo è su Fb il sindaco Antonio Decaro. Ieri, infatti il Consiglio comunale ha dato il via libera alla progettazione e all’esproprio delle aree interessate, ai piedi del ponte Adriatico, tra via Scopelliti e via Tommaso Fiore. Si è trattato dell'ultimo passaggio dell'iter che condurrà alla gara per i lavori.

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di scambio collegato con un bus navetta al centro cittadino, "realizzato in un’area strategica della città che accoglie centinaia di pendolari ogni giorno e serve un quartiere, il Libertà, storicamente carente di parcheggi", spiega Decaro. "Sono previsti da progetto oltre 700 posti auto, stalli per motocicli e l’area sarà allestita in modo da accogliere, un giorno a settimana, gli spazi degli operatori mercatali".

"Saranno rispettati - aggiunge il sindaco - i criteri di permeabilità del suolo, è prevista la presenza di alberature ad alto fusto, impianti di illuminazione e videosorveglianza e un blocco di servizi igienici al servizio di utenti e operatori mercatali. Questo sarà il quarto park&ride della città, un altro pezzo importante nella strategia che ci vede impegnati nel ridurre la presenza delle automobili nel centro cittadino per respirare aria più pulita".