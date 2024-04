Parrucchiera abusiva scoperta nel Barese: nel 'salone' anche una lavoratrice in nero

La Guardia di Finanza ha scoperto, a Palo del Colle, un locale adibito all'esercizio abusivo di attività di parrucchiere, sequestrando le attrezzature utilizzate per il lavoro.

Al momento dell’accesso, i militari hanno constatato anche la presenza di diverse clienti in attesa di essere servite e l’impiego di manodopera in nero. Nel corso dei controlli, la titolare del salone abusivo non avrebbe esibito autorizzazioni nè la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio attività). La donna è stata segnalata per esercizio abusivo dell’attività di acconciatore. L'infrazione è sanzionabile con una multa fino a 5mila euro. Ulteriori sanzioni amministrative sono state comminate per l’impiego di una lavoratrice “in nero” scoperta a svolgere prestazione lavorativa nel locale. La posizione della titolare, per la Gdf ignota al Fisco per non aver presentato alcuna dichiarazione, dal punto di vista fiscale sarà oggetto di valutazione e successiva segnalazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.