Ritorno sui banchi 'anticipato' nelle scuole baresi, i presidi: "Bello rincontrare le famiglie in presenza"

Il lunedì si apre con il ritorno sui banchi per tanti alunni pugliesi, ma non per tutti. In alcuni istituti, infatti, l'anno scolastico ripartirà ufficialmente mercoledì 14 settembre, mentre c'è chi ha scelto di partire con le lezioni già questa mattina. Abbiamo chiesto ai presidi come è stata questa ripartenza, nel primo anno in cui si sono allentate le misure di sicurezza per il Covid, tra cui le mascherine obbligatorie e la distanza di sicurezza tra i banchi. E c'è chi, come l'Istituto Salvemini, aveva organizzato dei corsi preparativi per gli studenti delle prime e terze classi già a inizio settembre, incentrati sulle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).