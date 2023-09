Italia-Malta a Bari, in città cresce l'attesa per gli azzurri: 21mila biglietti venduti in 3 giorni

Sale la febbre a Bari per la parita tra Italia e Malta, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024: in città è già iniziata la corsa al biglietto. Nei primi tre giorni di vendita, secondo quanto riporta l'agenzia 'Dire', sono stati staccati 21mila tagliandi per il match che sabato 14 ottobre (ore 20.45) vedrà la Nazionale tornare al 'San Nicola' sette anni dopo l'amichevole del settembre 2016 con la Francia.

La politica della Figc basata sui prezzi popolari (biglietti a partire da 14 euro), con tante agevolazioni riservate alle famiglie, agli studenti universitari, agli Under 12 e agli Over 65, ha fornito i suoi frutti La 'promo famiglia', riservata ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, è andata esaurita in poche ore, mentre sono ancora disponibili i biglietti ridotti per gli Under 12, gli Over 65 e gli studenti universitari. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.