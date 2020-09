Match di pallavolo nel campo (abusivo) in spiaggia, giocatori e spettatori senza mascherine: scattano le sanzioni

Avevano organizzato una partita di pallavolo in spiaggia senza rispettare le norme anti contagio; stessa storia per gli spettatori che seguivano l'incontro. Sono stati però scoperti dagli agenti della polizia locale di Bari, coordinati dagli ufficiali dei Servizi viabilità e dello staff Comando, che nel pomeriggio sono intervenuti a Pane e Pomodoro per sanzionare chi aveva compiuto gli illeciti.

All'arrivo nel lido comunale, gli agenti non potevano credere ai loro occhi: era stato persino allestito un vero - ma abusivo - campo da gioco comprensivo anche di una rete e relativi pali di sostegno che è stato immediatamente smantellato dagli operatori della polizia locale intervenuti. Sono stati multati in 5 (ciascuno di 400 euro) per mancato utilizzo di mascherine, mentre gli altri presenti sono riusciti a scappare. Le sanzioni hanno riguardato anche la violazione dell'ordinanza 237/200, che vieta attività e giochi sulle aree demaniali e nelle spiagge. "I controlli della polizia locale continueranno, senza soluzione di continuità anche nelle prossime ore" spiegano dalla Locale.

