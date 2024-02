Partite truccate, mafia barese negli spogliatoi delle squadre: "Volarono schiaffi, furono umiliati"

I tentacoli della malavita organizzata barese sarebbero riusciti a penetrare anche nel tessuto sportivo. È questo il dato che emerge dall'inchiesta della Dda ' Codice Interno': secondo gli inquirenti, infatti, sarebbero stati alterati i risultati di due partite di calcio, giocate nelle serie minori pugliesi il 30 aprile 2017 e il 7 giugno 2018.

L'intervento dei clan, secondo la Procura, sarebbe stato richiesto dalla proprietà della squadra di calcio del Corato, impegnata in una sfida contro l'Altamura.

"Giuseppe Maldera, imprenditore e presidente del Corato Calcio, dopo aver cercato, senza risultato, un accordo con i referenti mafiosi della 'Fortis Altamura' - si legge nell'Ordinanza della Procura di Bari - tra i quali Giovanni Sforza, si rivolgeva a Mario Dammacco, noto esponente del 'clan Strisciuglio', al fine di ottenere la vittoria della partita di calcio attraverso un risultato diverso rispetto a quello che sarebbe derivato dal leale svolgimento della competizione, così addivenendo alla promozione della propria squadra, versando per tale obiettivo somme di denaro al clan Strisciuglio, tramite li suo referente Dammacco, e influendo sullo svolgimento di scommesse regolamentate".

"Al fine di ottenere la promozione la categoria superiore per al squadra del Corato Calcio - riporta l'Ordinanza - venivano adoperate le forme di intimidazione e violenza tipiche della cosiddetta metodologia mafiosa, in quanto li Dammacco interveniva subito prima della partita mediante minacce e violenze sui giocatori e dirigenti della squadra dell'Altamura, così originando nella compagine avversaria della Fortis il consolidarsi della coartazione e dei timori qualora l'esito sportivo fosse stato diverso da quello voluto dagli agenti".

Le indagini avrebbero messo il luce la 'combine' effettuata anche per la sfida di ritorno tra le due squadre che militavano nel campionato di Eccellenza.

"Successivamente, Tommaso Lovreglio, Giovanni Sforza, Giuseppangelo Barracchia, Donato De Tullio, Dario Loporchio, Vito Casteletti, in concorso tra loro, in relazione al contrasto creatosi con la partita del 30 aprile 2017, con la minaccia implicita di subire conseguenze negative nel caso di mancata adesione alla volontà dei Parisi di concordare il risultato della partita di calcio di seguito indicata e con la minaccia esplicita di punire li Presidente della squadra di Corato Giuseppe Maldera a causa di quanto accaduto in occasione della partita citata, quindi avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo - scrivono i magistrati - compivano atti fraudolenti volti ad alterare il risultato dell'incontro di calcio tra Corato Calcio e Fortis Altamura, svoltosi il 7 giugno 2018 (a seguito della promozione nel campionato di Eccellenza anche della Fortis Altamura), generando nei soggetti partecipanti alla competizione sportiva li timore derivante dalla loro aderenza al sodalizio criminale dei Parisi di Bari e pattuendo col Maldera la 'combine' del risultato sportivo, ottenendo altresì una non quantificata somma di denaro".

Le indagini, si legge nell'Ordinanza, sono state rinforzate dalle intercettazioni telefoniche fra i protagonisti della vicenda. In una conversazione del 2 ottobre 2018 fra Lovreglio e Barracchia ci sarebbero riferimenti alle due partite truccate e alla forza intimidatrice usata per aggiustare le gare.

Barracchia: "E tu a chi maltrattasti?"

Lovreglio: "A, come si chiama? Che fa quello, il direttore sportivo?"

Barracchia: "A Dario Loporchio? Veramente?"

Lovreglio: "Brutto, brutto, brutto... a piangere lo feci mettere"

Barracchia: "E quando è venuto?"

Lovreglio: "Lavora là, lavora... No. Lo trovai così, casualmente lo trovai, quello"

Lovreglio "Dissi tu e il tuo compare, il Presidente, cosa dovete passare! Diglielo al Presidente... digli stavolta il riparo vallo a prendere bene, stavolta li riparo vallo a prendere bene".

Barracchiola: "Dario, allora non hai capito nulla. Togliti di mezzo se no devi avere mazzate pure tu...proprio così. Devi avere mazzate pure tu, diglielo a Maldera che sono cazzi amari".

Le intercettazioni avrebbero permesso agli inquirenti di ricostruire la vicenda relativa alle competizioni sportive. Nelle conversazioni sarebbe emerso che la prima partita, quella dell'aprile 2017, sarebbe stata truccata su richiesta di Giuseppe Maldera, che avrebbe versato una significativa somma di denaro a Mario Dammacco (referente del clan). "Tale pregressa vicenda - scrivono i magistrati nell'Ordinanza - si evince agevolmente dalla reazione suscitata nel Lovreglio e nel Barracchia che ne discutevano in diverse occasioni e in particolare nei giorni precedenti e successivi al seconda competizione sportiva, esprimendo diverse volte un'esplicita correlazione tra le due partite".

Nell'Ordinanza è presente uno stralcio di una conversazione del 7 ottobre 2018: "sulle modalità adoperate per truccare le partite di calcio ne discutevano Lovreglio Tommaso, Sforza Giovanni e Loporchio Dario, ricordando avvenimenti del passato"

Lovreglio: "Però è da dire, mo' a parte tutto c'è da dire che quando successe l'anno scorso l'episodio, quando successe l'episodio lo sbaglio c'era! No?"

Loporchio: "Sì"

Lovreglio: "Lo sbaglio c'era" Giuseppe che andò da qualche buon compagno. È venuto in buona fede qua, perché se Giuseppe si mete pure lui che conosce il Presidente. (più parole incomprensibili). E Giuseppe non intervenne dentro lo spogliatoio... perché ha i compagni che gli vogliono bene. Perché tiene il rapporto... e dove vai?... (più parole incomprensibili) per il pallone"

Loporchio: "Il fatto strano è proprio chi è che lo ha fatto che era compagno a lui! Che lui ci tiene fatto a noi. Con il Corato, lui venne, proprio Mariolino con il Corato... quando io giocavo qua. Si fece trovare ad Altamura, ti dico esattamente, stava Valeriano, domanda a Valeriano! Col Corato! Giocavo, io ancora giocavo e Valeriano era il mister di qua! Parliamo di, di 2010. Andiamo ad Altamura e si fece trovare Mariolino. (incomprensibile)".

Lovreglio: "Uhm"

Loporchio: "E si fece trovare... dentro... nello spogliatoio di Nicola, si fece trovare Mariolino! E Valeriano che coglione è?Valeriano entrò nello spogliatoio a piangere 'ragazzi mi raccomando alla partita... lasciamo al partita'... quando mi dissero che chi aveva fatto questa operazione qua era stato proprio Mariolino, io non ci ho capito un cazzo! E come cazzo è? Mariolino che l'ha fato insieme a lui, no? È stato fato proprio da Mariolino? Hai capito? E poi chiaramente (incomprensibile)".

"Conversazione di particolare rilievo investigativo è quella avvenuta tra Tommaso Lovreglio e Donato De Tullio e riferita ai fatti contestati - si legge nell'Ordinanza - In particolare, emergono le seguenti circostanze: 1) il Maldera pagò li Dammacco per truccare al partita; 2) Il Maldera e i suoi complici avevano fatto 'il doppio gioco', ossia inizialmente avevano detto di state tranquilli e giocare normalmente al partita, per poi, una volta arrivati i giocatori della squadra avversaria, accerchiarli minacciarli e prenderli a schiaffi umiliandoli per modificare l'esito della partita; 3) Il prezzo pagato per truccare la partita e quello che avrebbero dovuto pagare per 'risolvere' l'incidente creatosi".

Lovreglio: "Prima dissero 'no... tutto a posto... tranquillo... non è successo niente... e cosa... eh giochiamo la partita', quelli come andarono là a giocare, furono accerchiati. Furono presi. Volarono schiaffi... Furono umiliati eh. loro si comportarono bene quando andarono in casa. Quando andarono là.."

De Tullio: "Me lo hanno detto. Me lo hanno detto..."

Lovreglio: "Subirono la cattiveria... allora mo' quelli stanno tutti pronti... quelli mo' pure lui. Giuseppe... ha pagato per fargli la cattiveria a quelli. gli deve dare almeno 10 mila euro deve dare! Il presidente come ha pagato agli altri mo' pagasse per aggiustare il fatto!"