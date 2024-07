Sovrappasso al posto del passaggio a livello su strada Santa Caterina, partono i lavori: "Viabilità limitata per 60 giorni"

I lavori consentiranno l’esecuzione degli interventi propedeutici all’eliminazione del passaggio a livello ferroviario di strada Santa Caterina e alla realizzazione del contestuale sovrappasso,

La Ripartizione 'Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche' del Comune di Bari ,a partire da lunedì 15 luglio, per circa 60 giorni, ha programmato alcune limitazioni alla viabilità sul tratto interessato dagli interventi. L'opera rientra nell’ambito dei lavori per il potenziamento e la velocizzazione della linea ferroviaria Bari-Toritto di Ferrovie Appulo Lucane.

Dal 15 luglio, dunque, è previsto il restringimento di carreggiata con senso unico alternato su strada Santa Caterina, a partire da strada Massimi - Losacco e per circa 250 metri in direzione Bari. Il limite di velocità sara di 20 km/h nei 150 metri prima del tratto interessato dai lavori (tranne per i mezzi a servizio dei residenti e dei frontisti).