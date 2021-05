Ubriaco resta bloccato con l'auto in un passaggio a livello di Japigia: denunciato 46enne

L'uomo è risultato recidivo per la stessa violazione ed è quindi scattata la denuncia. Dopo un’ora circa, la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente

Un 46enne, in evidente stato di ebbrezza, è stato denunciato dalle volanti della Polizia per interruzione di pubblico servizio. Su segnalazione della Polfer, gli agenti hanno lo hanno individuato a bordo della sua auto bloccata in unpassaggio a livello delle Ferrovie Sud Est, nel quartiere Japigia di Bari.

Nel 46enne è stato individuato un tasso alcolemico pari a 3.20g/litro. L'uomo è risultato recidivo per la stessa violazione ed è quindi scattata la denuncia. Dopo un’ora circa, la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente.

