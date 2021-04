Scooter danneggia passaggio a livello nella stazione di Bari parco nord, tecnici Rfi sul posto e lievi ritardi per i treni

E' accaduto poco prima delle otto di questa mattina: in breve tempo, la linea è stata ripristinata, senza particolari ripercussioni sulla circolazione ferroviaria

Polizia locale e tecnici di Rfi sono intervenuti questa mattina nella stazione ferroviaria di Bari parco nord, sulla linea Bari-Foggia, a causa del danneggiamento di un passaggio a livello. E' accaduto poco prima delle otto. Secondo quanto si apprende, il problema sarebbe stato causato da uno scooter.

L'intervento dei tecnici si è concluso in breve tempo, senza particolari ripercussioni per la circolazione ferroviaria. Secondo quanto riporta il sito di Rfi, si sono registrati rallentamenti fino a 20 minuti per un Intercity e due treni Regionali.

(foto di repertorio)