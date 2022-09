Code per il passaggio a livello a Carbonara, in via Quaranta un cartello segnalerà la chiusura

Un cartello 'a messaggio variabile' all'ingresso di via Quaranta, a Carbonara, per avvertire gli automobilisti della chiusura del passaggio a livello. I lavori per l'installazione del pannello, come annunciato su Fb dalla presidente del Municipio IV, Grazia Albergo, hanno preso il via oggi. "Questo intervento - ha spiegato Albergo - è stato fortemente voluto dall'amministrazione municipale e comunale e messo in campo da FSE".

Quello della presenza dei passaggi a livello, e del relativo impatto sulla viabilità, è un problema molto sentito da cittadini del Municipio 4. Oltre che in via Quaranta, infatti, le barriere sono presenti anche in via Vela, sempre a Carbonara, e a Ceglie lungo via Gorizia e sulla provinciale per Valenzano. Nei mesi scorsi, il Comune ha presentato un primo studio per la soppressione di due dei passaggi a livello presenti. Intanto, a proposito dell'installazione dei cartelli, diversi cittadini auspicano la stessa iniziativa a Ceglie, mentre altri si dicono scettici sulla possibilità che la presenza del pannello possa aiutare a prevenire il formarsi di lunghe code.