Tenta di attraversare con le barriere in chiusura, furgone resta bloccato al passaggio a livello tra Ceglie e Valenzano

Avrebbe tentato di attraversare il passaggio a livello mentre le barriere si stavano chiudendo: così il furgone è rimasto bloccato sui binari, con il treno in arrivo. E' accaduto questa mattina, intorno alle 8.45, al passaggio a livello sulla strada tra Ceglie e Valenzano.

Il passaggio a livello, riferisce Fse, risultava regolarmente funzionante. In seguito al tentativo di attraversamento, che ha visto il mezzo rimanere bloccato sulla ferrovia, è scattato come previsto in questi casi il protocollo di sicurezza: prima di riprendere la marcia - spiega Fse - il treno ha dovuto attendere il presenziamento da parte del personale dell'azienda di trasporto. Il convoglio è poi ripartito "con un ritardo inferiore alla mezz'ora". Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Nessuna conseguenza per il conducente del furgone. Inevitabili i disagi anche per auto e bus in coda al passaggio a livello.

(foto di repertorio)