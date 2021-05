Non vuole indossare la mascherina, scoppia caos su volo Ryanair: denunciata barese

Una donna originaria di Bari è stata denunciata a seguito di un litigio avvenuto su un volo Ryanair partito da Ibiza e diretto a Orio al Serio (Bergamo). In un video divenuto virale in breve tempo si nota il caos scoppiato sull'aereo dopo che la viaggiatrice non avrebbe voluto indossare la mascherina nonostante i ripetuti inviti da parte del personale di bordo.

Urla ma anche qualche momento di tensione con passeggeri e steward impegnati a cercare di calmare la donna che, invece, avrebbe continuato a lanciare insulti nei riguardi dei presenti. Al momento dell'atterraggio a Bergamo, per la viaggiatrice è scattata la denuncia.