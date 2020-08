Passeggeri sul bus senza mascherina né biglietto, i mezzi Amtab "terra di nessuno". I sindacati: "Servono controlli per garantire sicurezza"

A bordo del bus senza mascherina, nonostante l'ordinanza regionale che ne prevede l'obbligo, spesso sprovvisti di biglietto, e trasportando "di tutto, dal canotto gonfiabile alle sedie a sdraio, dalla piccola bancarella portatile alla tavola da surf". A Bari i mezzi Amtab sono "terra di nessuno". E' la denuncia lanciata dai sindacati, che in una lettera congiunta indirizzata all'azienda e alle istituzioni locali, chiede interventi urgenti per porre rimedio a una situazione che definiscono "in netto peggioramento".

A preoccupare è innanzitutto il mancato rispetto delle norme anti-Covid: "Dallo scorso primo luglio - ricordano i sindacati - i mezzi del trasporto pubblico regionale pugliese, treni e bus, possono viaggiare a pieno carico, nel rispetto della capienza massima consentita. È quanto prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano lo scorso 30 giugno e che contiene precise prescrizioni da rispettare, come ad esempio l'obbligo di indossare la mascherina a bordo per personale e passeggeri. Ma sembra che sui mezzi di trasporto pubblico urbani di Bari ciò non accade, malgrado il prodigarsi da parte del personale Amtab a invitare i passeggeri al rispetto dell’ordinanza".

Nella lettera vengono poi segnalate le "enormi difficoltà" "riscontrate sulle linee che portano al mare (1-53-12-12/) linee che la direzione aziendale monitora ogni giorno, conoscendo grazie al paziente lavoro dei conducenti, il numero dei passeggeri trasportati su ogni corsa".

"Abbiamo più volte tentato di interagire con la Direzione Amtab - proseguono i sindacati - per contrastare l’evasione tariffaria e la sicurezza del personale senza ricevere piani attuativi efficaci, ma ora pare che la situazione sia in netto peggioramento, ci domandiamo Presidente e Direttore Generale cosa intendono fare? È evidente che la sicurezza degli utenti e del personale non merita la stessa attenzione e solerzia riservata ai bandi di concorso, denunciati per illegittimità dalle OO.SS. senza aver ricevuto alcun riscontro in merito".

Infine, la richiesta rivolta ad azienda ed istituzioni locali, "di predisporre controlli sui bus Amtab, da parte delle Forze dell’Ordine e sanzionare coloro che violano l’ordinanza in oggetto e garantire la legalità e la sicurezza a chi utilizza il mezzo pubblico".