Alla guida dopo aver bevuto, nel Barese patenti ritirate a tre giovani automobilisti: "Controlli a tappeto per tutta l'estate"

Tre patenti ritirate a giovani automobilisti per guida in stato di ebbrezza nella serata di ieri e 16 multe per violazione del Codice della strada. Sono i risultati delle attività di controllo realizzate a Monopoli nella nottata di ieri dai poliziotti del Commissariato di polizia e dalla sezione Stradale di Bari. Posti di blocco finalizzati a a prevenire e reprimere le condotte di guida scorrette, spesso causa durante le ore notturne di sinistri stradali che vedono coinvolti, nella maggior parte dei casi, i giovani.

In tutto sono state 100 le persone identificate e 60 le vetture fermate. Tra queste, anche una priva di assicurazione, poi sequestrata dagli agenti. I controlli potenziati - soprattutto nel fine settimana - proseguiranno per tutta l'estate.