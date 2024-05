Il patriarca di Gerusalemme in visita a Bari: "Città aperta all'Oriente"

"In questo momento bisogna parlare di cessate il fuoco, di cessazione delle ostilità. Parlare di Pace adesso non ha senso. È fuori dalla realtà". Sono questa le parole, riportate dall'Ansa, del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa arrivato a Bari per la festa di San Nicola. L'alto prelato ha precisato ai cronisti che, secondo la sua visione, in Medioriente "per la pace ci vorrà molto tempo, bisognerà curare le ferite, c'è molto lavoro da fare".

Questa mattina il cardinale ha partecipato ad un incontro, nella Basilica di Santa Fara, incentrato sulle fatiche che la Terra Santa vive in questo tempo di guerra.

"Bari è una città aperta all'Oriente e ci ricorda che in questa guerra terribile, in questa situazione di grande divisione, di grandi lacerazioni, bisogna lavorare per costruire relazioni - ha detto Pizzaballa - Non è il momento di erigere barriere, ma di abbattere barriere".

Il Patriarca di Gerusalemme ha espresso la sua opinione sulla fine delle ostilità nel conflitto israelo-palestinese: "Bisogna essere molto reali perché non sarà semplice". Infine ha espresso un monito: "Non confondere la pace con la vittoria".

Alle 18, nella Pontificia Basilica di san Nicola, il cardinale Pizzaballa presiederà la solenne Concelebrazione eucaristica, alla presenza dell’Arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano, dei vescovi delle diocesi di Puglia e del Priore della Basilica Giovanni Distante. Al termine della celebrazione, avverrà il prelievo della Santa Manna.