Pazienti Covid in terapia intensiva, Puglia ancora sopra la soglia critica: occupato il 44% dei posti letto

In Puglia si attesta al 44% (secondo i dati aggiornati al 9 dicembre 2020) la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Il dato emerge dall'ultimo monitoraggio Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari). La nostra regione, dunque, resta al di sopra della 'soglia di allarme' del 30% individuata dal Ministero della Salute, sebbene l'andamento evidenzi un calo rispetto alla scorsa settimana.

I dati Agenas: l'andamento nazionale e della Puglia

Secondo quanto si evince dai dati pubblicati da Agenas, al 9 dicembre 2020 la Puglia registra, come detto, il 44% di posti letto in terapia intensiva occupati da malati Covid (rispetto ad una soglia massima del 30%), mentre la percentuale di pazienti ricoverati in area "non critica" - ovvero nei reparti di medicina, pneumologia e malattie infettive - è pari al 48% (contro il limite del 40% individuato dal Ministero della Salute). Percentuali che, in entrambi i casi, si discostano dal trend nazionale (sempre sopra la soglia di allerta, ma più basso e in calo rispetto alla settimana precedente) aggiornato al 9 dicembre, pari al 38% per le terapie intensive, e al 45% per l'area non critica. Guardando all'andamento da inizio dicembre, il dato pugliese relativo ai ricoveri Covid in terapia intensiva risulta comunque in calo rispetto alle punte del 50% registrate durante i giorni 3 e 4 dicembre.

L'ultimo bollettino Covid del 9 dicembre in Puglia

Il bollettino Covid pugliese del 9 dicembre, in ogni caso, ha registrato un +36 nei ricoveri in un giorno (passati da 1802 a 1838, quelli in terapia intensiva da 197 a 199). Molto alta la percentuale tra tamponi processati e positivi, pari al 33%: i nuovi casi sono 917, con appena 2.758 test effettuati.