Via Manzoni, commercianti divisi sul progetto di pedonalizzazione: "Troppi pochi negozi per attrare clienti", "Il cambiamento serve a prescindere"

Le pedonalizzazione di via Manzoni continua a dividere. Nella strada principale dello shopping, al confine tra il quartiere Libertà e il Murattiano, si è ormai sparsa la voce del progetto che il Comune vorrebbe completare il prossimo anno: via le macchine in tre isolati, riproducendo quanto già visto in via Argiro.

Eppure, nonostante siano stati gli stessi commercianti a chiedere per anni che la via fosse resa pedonale, in modo da renderla più appettibile per i possibili clienti in cerca di un momento di svago durante lo shopping, non tutti sembrano essere convinti che possa aiutare davvero i negozianti. Come per il titolare del chiosco edicola all'ingresso di piazza Risorgimento: "Ci sono troppi pochi negozi perché questa pedonalizzazione abbia lo stesso successo di via Argiro - ci racconta - Rischia di diventare sempre più una cattedrale nel deserto". E in effetti, già solo passeggiando nei tre isolati che saranno interessati dalla pedonalizzazione - da via Putignani a via Nicolai - sono tante le saracinesche abbassate di chi, anche prima dell'annus horribilis del Covid, non riusciva a rientrare delle spese di affitto in un'area molto meno frequentata delle vie dello shopping in centro. "Bisognerebbe invece dare degli incentivi ai negozianti per le aperture - prosegue l'edicolante - Così da rendere l'area più appettibile anche per i clienti, così da avvicinare magari qualche grosso marchio".

Dello stesso parere anche Martina e Miriam, che ci accolgono all'ingresso di un negozio di abbigliamento per bambini tra via Putignani e via Principe Amedeo: "Di per sé la pedonalizzazione è una cosa buona - spiegano - ma i negozi chiusi sono ancora troppi in via Manzoni - E l'impossibilità di raggiungere questo tratto in auto rischia di scoraggiare ancora di più i clienti, che già ora faticano a trovare posti auto liberi. Andrebbe servita meglio dai mezzi pubblici". "Mancano elementi di attrazione che possano richiamare persone - il commento dal bar all'incrocio con via Nicolai - E non parliamo solo di negozi, ma anche di bancarelle o altri arredi che rendano significativa la scelta di venire a passeggio in via Manzoni, invece che in centro". Insomma, per diversi commercianti, la tanto paventata pedonalizzazione rischia di trasformare la strada dello shopping ancora di più in una cattedrale nel deserto. Eppure c'è chi difende la scelta dell'amministrazione: "Siamo stati proprio noi commercianti a chiedere la pedonalizzazione - spiega a BariToday una commerciante che chiede di rimanere anonima - Tanto la clientela al momento è fatta di persone che ci conoscono, vista la nostra presenza ormai da tanti anni su questa strada, così come dei tanti negozi storici, gli unici scampati alle chiusure. Un cambiamento serve comunque, se in meglio o in peggio lo capiremo più avanti, ma quel che è certo è che non possiamo rimanere così.