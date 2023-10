Nel pc oltre 100mila tra file e video pedopornografici: condannato ex carabiniere 51enne

Un ex carabiniere 51enne residente a Ostuni (Brindisi), in passato in servizio in una caserma del Barese e nel Tribunale del capoluogo pugliese, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Bari per una condanna definitiva dopo che nel 2020 fu trovato in possesso di immagini e video pedoporongrafici. L'uomo dovrà scontare un residuo di pena pari a due anni e un giorno di reclusione

Secondo le indagini della Polizia Postale, coordinate dalla Procura di Bari, l’uomo si sarebbe procurato quasi 100mila file fra immagini e video pedopornografici, utilizzando per guardarli anche i computer di due luoghi in cui ha prestato servizio: prima una caserma in provincia di Bari, poi il tribunale di Bari. Il 51enne fu già arrestato nell'ottobre del 2020 e una parte della condanna è stata scontata in regime di custodia cautelare.

Ulteriori particolari su Brindisireport.it