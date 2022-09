Perde lo smartphone in vacanza a Bari: ritrovato dalla Polizia Metropolitana, il "grazie" della turista bielorussa

Uno smartphone perso e ritrovato e il ringraziamento sui social alla Polizia Metropolitana di Bari: è la disavventura a lieto fine capitata ad una turista bielorussa in vacanza nel capoluogo pugliese con il marito

In un messaggio sul gruppo 'Bari Città Metropolitana' di Facebook ha raccontato quanto le è accaduto il 1° settembre. La donna si era rivolta agli agenti per un aiuto attraverso il cellulare del coniuge: "E' stata una sorpresa - ha scritto - che qualcuno abbia risposto chiedendomi dove fossi e dicendomi che in 10 minuti sarebbe stato da me con il mio cellulare".

Poco dopo, infatti, due agenti hanno raggiunto la turista consegnandole lo smartphone: "Mi avete salvata - prosegue rivolgendosi alla Polizia Metropolitana - perchè avevo proprio tutto nel cellulare. Sono davvero grata e posso dire di aver apprezzato la città e la gente di questa regione ancora di più".