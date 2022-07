Liquami in strada sul lungomare di Santo Spirito: tecnici Aqp al lavoro per rimuovere i detriti

Liquami sulla strada a Santo Spirito. La fuoruscita dal sistema fognario è stata segnalata dal consigliere comunale Michele Picaro: l'area interessata dal disservizio è quella tra via Settembrini, via Fiume e il lungomare Cristoforo Colombo.

Intanto Acquedotto Pugliese sta pensando di deviare il tronco per evitare che i liquami tracimino in via Fiume. Intanto è in corso un intervento straordinario di pulizia della pompa di sollevamento a mare a via Fiume.

Come riportato dal consigliere, il Comune sta predisponendo il progetto esecutivo di ampliamento della fogna bianca nel tratto di strade comprese tra via Napoli, via Marconi, via Giannone, via Fiume, via Settembrini.

"Mi garantiscono che entro fine mese ne potrò disporre di copia - spiega - Nell’ultima interrogazione che ho presentato mi risposero che sarebbe stato pronto entro dicembre 2021".