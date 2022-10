Perquisizioni della Finanza negli uffici dei Matarrese: ipotesi bancarotta fraudolenta

La Guardia di Finanza sta eseguendo delle perquisizioni negli uffici degli imprenditori baresi Matarrese. A riportare la notizia è l'Ansa. Le Fiamme Gialle sono al lavoro su mandato della Procura di Bari che indaga per bancarotta fraudolenta per dissipazione, in relazione al fallimento di alcune società.

Gli indagati, come riporta l'agenzia di stampa, sarebbero in tutto otto, tra cui l'ex presidente della Figc, Antonio Matarrese.