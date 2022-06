Dopo averli ricondotti a monte, la squadra è rientrata con loro verso l'Ossario del Pordoi, luogo dell'appuntamento con la madre di uno dei ragazzi che è venuta prenderli in auto.

La richiesta di aiuto ha fatto scattare l'intervento del Soccorso alpino di Livinallongo (Belluno): grazie alla posizione precisa del punto in cui si trovavano fornita dalla Centrale operativa, in un'ora di cammino circa i soccorritori hanno raggiunto i due, che erano fermi una ventina di metri sotto il sentiero.

Disavventura a lieto fine nel pomeriggio di ieri, sabato 25 giugno, per due ragazzi - un 27enne di Bitonto e un 26enne della provincia di Trento - impegnati in una escursione sulle Dolomiti, al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige. Durante la camminata, iniziata dal Pordoi, i due ragazzi hanno smarrito il sentiero.

Perdono il sentiero durante l'escursione in montagna, scattano i soccorsi per due ragazzi: in salvo 27enne barese