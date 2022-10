Investimento sui binari: traffico rallentato e treni in ritardo sulla linea Bari-Foggia

Una persona è stata investita da un treno questa mattina sui binari della linea Bari-Foggia, tra Bisceglie e Trani. L'investimento, che ha avuto esiti non mortali - non si conoscono al momento ulteriori dettagli sull'accaduto - si è verificato intorno alle 11.15, quando il traffico ferroviario è stato sospeso per consentire soccorsi e accertamenti.

La circolazione è poi gradualmente ripresa a partire dalle 12.15. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali precedentemente coinvolti nella sospensione del traffico - si legge nella sezione infomobilità del sito di Trenitalia - hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti.