Personale senza mascherine, multati locali in centro. Sanzionato anche un parrucchiere

Personale senza mascherine durante l'attività di somministrazione di alimenti e bevande: due locali della zona della movida, in centro a Bari, sono stati sanzionati nella serata di sabato dalla Polizia locale. Le multe sono scattate anche per un parrucchiere, sempre nel Murattiano, per non aver utilizzato i prescritti dispotivi di protezione individuale.

Dall'Umbertino, intanto, giunge un nuovo appello dei residenti contro "gli assembramenti della mala movida". Gli abitanti della zona, tramite il gruppo Fb 'Comitato Salvaguardia dell'Umbertino, continuano a invocare più controlli, denunciando "distanziamento interpersonale e mascherine mancanti" tra gli avventori dei locali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(La foto postata sul Comitato Umbertino per segnalare gli assembramenti)

Gallery