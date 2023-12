Prodotti ittici senza tracciabilità: controlli e sequestri della Guardia costiera nel Barese

Prodotti ittici privi di tracciabilità trasportati a bordo di un furgone, un immobile privo di qualsiasi autorizzazione trasformato in luogo di stoccaggio e lavorazione del pesce. E' quanto scoperto dagli uomini della Guardia costiera di Bari tra il Barese e la Bat, durante i controlli messi in campo nell'ambito dell'operazione “SpINNaker” (INN, acronimo di Pesca Illegale Non dichiarata e Non regolamenta), in corso in questi giorni su tutto il territorio nazionale e che si protrarrà fino al mese di febbraio.

Nello specifico, personale della Capitaneria di Porto di Bari, a seguito di controlli fatti su strada venivano rinvenuti, all’interno un furgone isotermico, oltre 400 kg di ostriche e 75 kg di murici in assenza di documentazione di tracciabilità. L’intera merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Alla periferia di Bisceglie, invece, militari della capitaneria di Porto di Bari e Molfetta hanno individuato un immobile utilizzato per lo stoccaggio, lavorazione e distribuzione di prodotti ittici completamente sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione ed in precarie condizioni igienico sanitarie, nella disponibilità di un operatore del settore ittico. All’interno del locale oltre alle attrezzature sono stati rinvenuti circa kg. 450 di prodotti ittici. Ne è conseguito il sequestro dei locali e della merce.

Complessivamente, a livello nazionale l'operazione ha portato a individuare 636 illeciti tra amministrativi e penali, 211 attrezzi da pesca sequestrati, 6 esercizi commerciali chiusi; sanzioni pecuniarie che ammontano a oltre 1 milione di euro, per un totale di 218 tonnellate di prodotto ittico sequestrato.