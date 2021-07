Scoperti tre sub mentre pescavano datteri di mare: scattano le denunce, sequestrati 7 kg di molluschi

E' accaduto a Polignano Requisita anche l'attrezzatura in dotazione ai sub, costituita da bombole per immersione, retini e mazzole per la distruzione della roccia. I datteri, ancora vitali, sono stati quindi riversati in acqua

La Guardia di Finanza di Monopoli ha sorpreso a Polignano, nel Barese, tre sub mentre prelevavano illegalmente datteri di mare lungo la costa, denunciandoli alla Procura per pesca illegale di specie protetta. I molluschi, la cui caccia è vietata, sono stati sequestrati per un peso complessivo di 7 kg.

